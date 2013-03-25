ЕКСПРЕС.РВ

Прокуратура Рівненської області погодилась із аргументами народного депутата Валентина Королюка і визнала рішення Дубенської районної ради про реорганізацію Варковицької, Вербської та Смизької дільничних лікарень таким, що не відповідає вимогам законодавства. Про це йдеться у відповіді обласної прокуратури на депутатське звернення Валентина Королюка. Як ми уже повідомляли, народний депутат звернувся до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України з проханням...

У ході спільної зустрічі народних депутатів від Рівненщини та голів обласної державної адміністрації та обласної ради були обговорені питання співпраці для вирішення болючих проблем соціально-економічного розвитку Рівненщини. Голова облдержадміністрації Василь Берташ запросив депутатів обговорити концепцію соціально-економічного розвитку Рівненщини. На зустріч із керівництвом області 29 квітня прийшли як опозиційні депутати - Валентин Королюк, Микола Кучерук, Юрій Вознюк, так і депутат від...

Минулої неділі вже водинадцяте в квадраті кременецьких лісівміж неіснуючим селом Гурби на Рівненщині та селом Антонівці на Тернопіллі стартувала теренова гра «Гурби-Антонівці-2013». 28 квітня спортивно-патріотична теренова гра для сміливих та витривалиххлопців і дівчат урочисто відкрилася поблизу музейного комплексу місцядислокації штабу УПА під Антонівцями. Із Рівного цьогоріч на відкриттяприбули голова Рівненської організації Братства ОУН-УПА Василь Кирилюкта помічник консультант...

Сьогодні, 23 квітня, учасники загальноукраїнського руху ЧЕСНО на чолі з ініціатором створення руху Олегом Рибачуком провели прес-конференцію на тему «ЧЕСНО про роботу народних депутатів Рівненщини». Під час заходу учасники руху ЧЕСНО представили перші результати перевірки прозорості та доступності усіх народних депутатів для виборців. За результатами аналізу руху ЧЕСНО, народний депутат від 154-го виборчого округу Валентин Королюк - один із найвідкритіших серед своїх колег-депутатів...

В пятницю, 19 квітня, 70 найкращих учнів (переможці та призери олімпіад, Малої Академії Наук і т.д.) НВК №12 поїдуть на екскурсію замками Львівщини (Олеський, Підгорецький та Золочівський). Талановиті діти з НВК №12 вже традиційно отримують можливість відвідати цікаві місця України завдяки підтримці випускника цієї школи Віктора Матчука. Приємно зазначити, що з кожним роком збільшується кількість учнів школи, які посідають призові місця в олімпіадах на міському, обласному та всеукраїнському...

Днями в селі Новосілки Здолбунівського району відбувся схід села, на який було запрошено керівника громадської приймальні народного депутата Валентина Королюка, депутата обласної ради Ніну Путіліну, а також - гостей з районної та обласної держадміністрацій. А ще схід села передбачав звітування сільського голови Новосілок Михайла Годованюка. Найбільш актуальним в обговоренні проблем Новосілок вкотре постало питання про ділянку дороги протяжністю 2,28 кілометри, збудувавши яку, село мало б...

Сполучення Рівне-Цурків відтепер під депутатським контролем. До народного депутата України Валентина Королюка звернулися мешканці сіл Спасівської сільської ради Здолбунівського району. Звернутися до депутата селян змусило вкрай незадовільне перевезення маршруткою сполучення Рівне - Цурків. Серед скарг мешканців сільради - постійна переповненість маршрутки. Також перевізник може собі дозволити зменшити без будь-яких пояснень кількість рейсів; і жителі згаданих сіл змушені іти пішки до сіл...

Депутати обласної ради від Дубна та Дубенщини проголосували «за» закриття психдиспансеру. Чотири голоси депутатів Рівненської обласної ради від Дубенщини стали ключовими у прийнятті рішення про реорганізацію Дубенського диспансеру психосоціальної реабілітації. Минулої п'ятниці, попри аргументи народного депутата Валентина Королюка, Рівненська обласна рада все-таки вирішила реорганізувати вказаний заклад, приєднавши його до Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення....

28 березня 2013 року о 18 год. Рівненський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позову з приводу скасування рішення Рівненської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 824 про закриття Острозької, Вербської та Володимирецької протитуберкульозних лікарень. Рішення оголосила суддя Оксана Дудар. Розгляд справи про незаконність закриття протитуберкульозних лікарень в Рівненській області здійснювався протягом місяця. Юридичний супровід здійснював Василь Харчук -...